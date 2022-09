Viral video:మిస్ ఇండియా మొగుడు అవుతా.. తూ నా కొడకా.. బోకెలు కట్టుకుంటా

India

సోషల్ మీడియా సముద్రం అయిపోయింది. సెకను కాలంలో లక్షల వీడియోలు అప్‌లోడ్ అవుతున్నాయి. అందులో కొన్ని వైరల్ అవుతున్నాయి. ఏ భాషకు చెందినవీ అందులో ఉంటున్నాయి. దీంతో యూజర్లకు ఫాలొవర్ల సంఖ్య భారీగానే పెరుగుతుంది. ఆదాయం కూడా వస్తోంది. జనం కూడా చూసి హ్యాపీగా నవ్వుకుంటున్నారు.

English summary

A video goes to viral in social media. one boy has said in classroom, i will be husband of miss india. before his class mate told that she aim is miss india.