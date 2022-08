viral video:కాలనాగుపై కాలు వేయబోయి, పడగతీసిన సర్పం, వాయువేగంతో స్పందించిన తల్లి

India

oi-Shashidhar S

పాము.. అంటే భయపడని వారుండరు. అవును పిల్లే కాదు పెద్దలు కూడా ఎగిరి గంతేస్తారు. మరీ అదీ 10 అడుగుల వరకు ఉండే కాలనాగును చూస్తేనే గుండె హడలి పోతుంది. అలాంటి సమయంలో ఆ పాము పడగ తీస్తే.. అంతే సంగతులు.. కానీ ఓ తల్లి మాత్రం చెక ధైర్య సాహసాలను ప్రదర్శించింది. తన బిడ్డ కోసం ప్రాణాలకే తెగించిన పని చేసింది. నాగు పడగ తీసిన ధైర్యంగా నిలిచింది. దాని బారి నుంచి కాపాడింది. ఆ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. మీరు కూడా ఆ వీడియోను చూడండి.

Her presence of mind saved the kid.. Mother ❤️ But be safe all, this is an eye opener to all pic.twitter.com/tPm6WbGc8g

English summary

mother rescuing her child from a snake just as it was about to bite him has gone viral on Twitter.