‘పద్మావతి’ పాటకు డ్యాన్ చేసిన ములాయం కోడలు(వీడియో)

Garrapalli Rajashekhar

#WATCH Aparna Yadav,daughter in law of Mulayam Singh Yadav performs on the 'Ghoomar' song of #Padmavati at a function in Lucknow pic.twitter.com/3BkCcprJsm

English summary

'Ghoomar' song from the controversial film Padmavati twirls back into centre stage after a short-lived ban, this time with Mulayam Singh Yadav's younger daughter-in-law, Aparna Yadav, being filmed dancing to the song. ఇప్పటికే వివాదాలతో దేశ వ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన ‘పద్మావతి’ చిత్రం మరోసారి వార్తల్లోకి ఎక్కింది. ఈ సారి ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌ మాజీ ముఖ్యమంత్రి, సమాజ్‌వాదీ పార్టీ నేత ములాయం సింగ్‌ యాదవ్‌ చిన్న కోడలు ఇందుకు కారణంగా నిలిచారు.