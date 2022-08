Viral video:హవ్వా ఏంటీ ఇదీ, విద్యార్థులతో ఈ పని చేయిస్తారా..? వైరల్

India

oi-Shashidhar S

విద్యార్థులే భావి భారత పౌరులు.. వారికి చక్కగా విద్య నేర్పించి.. ఉన్నత స్థానంలోకి తీసుకొచ్చేందుకు దోహదపడాలి. వారికి విద్య, వైద్యం అందించి.. జాతి ఉన్నతికి తోడ్పడాలి. పిల్లల చేత పనులు/ వెట్టి చాకిరి చేయించొద్దు అని రాజ్యాంగంలో రాశారు. కఠిన చర్యలు అని కూడా చెప్పారు. కానీ నేటికి ఎక్కడో ఒక చోట పిల్లల చేత పనులు చేయిస్తున్నారు. ఇప్పటికీ కొన్ని చోట్ల అలా జరుగుతున్నాయి. అయితే ఎన్నికల సిబ్బందికి విద్యార్థుల చేత భోజనం పెట్టించారు. ఇదీ వైరల్ అవుతుంది. చాలా మంది నెగిటివ్ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

English summary

video is going viral on social media in which some schoolgirls dressed in school uniforms were seen feeding food to the employees engaged in election duty.