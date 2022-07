viral video:శభాష్.. ఒక చేయి లేకున్నా, పావ్ బజ్జీ స్టాల్, ఎక్కడ అంటే...?

India

oi-Shashidhar S

అవిటివారు చాలా మంది భిక్షాటన చేస్తుంటారు. ఏం పని చేయలేమని కొందరు చెబుతుంటారు. మరికొందరికీ ఆత్మవిశ్వాసం ఎక్కువ.. సో వారు సొంతంగా ఏదైనా పని చేస్తుంటారు. అలాంటి కోవకు చెందిన వ్యక్తి ముంబైలో ఉన్నారు. ఇంకేముంది.. అతను తన సొంతకాళ్లపై నిలబడ్డాడు. అవును పావ్ బజ్జీ బండి నడిపిస్తున్నాడు. మిగతా వారికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాడు. ఆ వీడియో మీరు కూడా చూడండి.

English summary

see a man making pav bhaji and chopping vegetables with one hand. He places the knife under his arm and cuts the vegetables by holding them in his hand.