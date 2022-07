viral video:వావ్.. నయాగారను మించే పాల్స్.. మన దేశంలోనే, ఎక్కడంటే

India

వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. చల్లని వాతావరణం.. ఈ సమయంలో జలపాతాల వద్దకు వెళితే ఆ కిక్కే వేరు.. పాల్స్ అంటే నయాగారనే గుర్తుకు వస్తాయి. వాటిని చూస్తే తనివి తీరదు. అంతా వాటి గురించి చర్చిస్తారు. ఇప్పుడు మన దేశంలో కూడా అలాంటి ఫాల్ ఉంది. అదీ కూడా కర్ణాటకలో మరీ.. దాని గురించి తెలుసుకుందాం.. పదండి

English summary

video of Jog Falls from Karnataka is going viral on the internet. Jog Falls in Karnataka is one of the most beautiful places, especially in monsoon