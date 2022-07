viral video:శభాష్.. సింగ్: గురువుకు బాధతో వీడ్కోలు, బదిలీ అయితేనే ఇంతలా, వైరల్

India

oi-Shashidhar S

గురువుకు గురుతర బాధ్యత ఉంటుంది. పిల్లలకు మంచి నడవడిక నేర్పుతారు. వారి ఉన్నతికి తోడ్పడుతారు. సరైన శిక్షణ, క్రమశిక్షణ అలవరచి, మంచి మార్గంలో వెళ్లేందుకు తోడ్పడుతారు. నిన్న గురు పౌర్ణమి జరిగింది. అయితే ఉత్తర ప్రదేశ్‌లో ఓ బడి పంతులు విద్యార్థుల హృదయాలను గెలిచాడు. అతను బదిలీపై వెళుతుంటే.. పిల్లలు పట్టుకుని వదలల్లేదు. వద్దు సార్.. వెళ్లొద్దు అని ఏడ్చారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. మీరు కూడా చూడండి.

English summary

visuals of a teacher's farewell with heartbroken students clinging to him and weeping, have gone viral.Shivendra Singh was transferred recently after four years at the Raigarh Primary School in Chandauli.