ప్రశాంత్ కిషోర్‌ తలపొగరు: సీఎంను 2 గంటలు వెయిట్ చేయించాడు: బయటికొస్తోన్న పచ్చి నిజాలు

పాట్నా: ప్రముఖ రాజకీయ వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిషోర్‌పై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతోన్నాయి. ఆయన వైఖరి పట్ల తీవ్ర అనుమానాలు వ్యక్తమౌతోన్నాయి. 2019 నాటి సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ఏపీలో వైెఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి వ్యూహకర్తగా పని చేసిన ప్రశాంత్ కిషోర్- ఇప్పుడు బిహార్ రాజకీయాల్లో క్రియాశీలకంగా వ్యవహరిస్తోన్నారు. అక్కడ అధికారంలో ఉన్న జనతాదళ్ (యునైటెడ్)లో రీఎంట్రీ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తోన్నారు.

English summary

The Janata Dal United President Rajiv Ranjan Singh alias Lalan Singh took a dig at political strategist and politician Prashant Kishor said that He is been working for the BJP.