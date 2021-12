ఒమిక్రాన్ తలుపు తడుతోంది: దేశ ప్రజలకు సున్నితంగా వార్నింగ్ ఇచ్చిన ప్రధాని మోడీ

India

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ తన రేడియో కార్యక్రమం మన్ కీ బాత్‌ ద్వారా దేశ ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. కీలక విషయాలను ప్రస్తావించారు. ఈ సంవత్సరం ఇదే చివరి మన్ కీ బాత్ అంటూ తన ప్రసంగాన్ని ప్రారంభించారు. కొత్త ఆశలతో 2022లో అడుగు పెట్టబోతోన్నామని పేర్కొన్నారు. కరోనా వైరస్ కొత్త వేరియంట్ ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ వ్యాప్తి చెందుతోన్న ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పారు. కరోనాపై పోరాటం ఇంకా ముగియపోలేదని హెచ్చరించారు.

English summary

We must remember that a new variant of Covid19 Omicron has knocked our doors. To defeat this global pandemic our effort as citizens is important.