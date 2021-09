India

ఆమె ఓ మాజీ ముఖ్యమంత్రి భార్యకు సోదరి... వైరాలజీలో పీహెచ్‌డీ చేసిన వ్యక్తి... ఇంగ్లీష్,బెంగాలీ భాషలు అద్భుతంగా మాట్లాడగలదు... ఇంత నేపథ్యం ఉన్న ఆ మహిళ ప్రస్తుతం ఫుట్‌పాత్‌లపైనే జీవితం గడుపుతున్నారు... ఎవరైనా ఇచ్చింది తినడం,రోడ్ల పక్కనే నిద్రపోవడం చేస్తున్నారు... అయితే ఈ పరిస్థితికి ఆమె ఏమాత్రం చింతించట్లేదు. కానీ చూసేవాళ్లకు మాత్రం... అంత నేపథ్యం ఉన్న వ్యక్తి ఎందుకిలా మారిపోయారనే సందేహం కలగకమానదు. ఆ వ్యక్తి పేరు ఇరా బసు... పశ్చిమ బెంగాల్‌కు పదేళ్లు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన బుద్దదేవ్ భట్టాచార్య భార్య మీరాకు ఆమె తోడబుట్టిన సోదరి.

English summary

Ira Basu,sister in law of former Chief Minister Buddhadeb Bhattacharya is now living on footpaths in North 24 Paraganas.After retiring as school teacher she shifted to footpath,nobody knows the reason for her life style.