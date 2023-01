tast: ప్రభుత్వ మద్యం షాపులు, బీరు రుచిగా లేదని ఏం చేశాడంటే, లీక్కర్ షాపులో ; క్లైమాక్స్ లో ?

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/దిండుగల్: ప్రభుత్వం తనపని తాను చేసుకుంటే బాగుటుందని, మద్యం వ్యాపారం చేస్తే ధరిద్రంగా ఉంటుందని కొందరు రెచ్చిపోయారు. కష్టపడి సంపాధించిన డబ్బులతో కొందరు బీర్లు కొనుక్కొని తాగాలని అనుకున్నారు. ప్రభుత్వ దుకాణంలోని వైన్ షాప్ లో బీరు కొనుక్కొని తీసుకువెళ్లి తాగారు. బీరు తాగిన వ్యక్తికి ఎక్కడో మండిపోయింది. ఇంత డబ్బలు పెట్టి తీసుకున్న బీరు రుచిలేదని, నకిలీ మద్యం అమ్ముతున్నారని రెచ్చిపోయారు. ప్రభుత్వ లిక్కర్ షాపులో ఉద్యోగం చేస్తున్న సేల్స్ బాయ్ ని బయటకులాగేసి నానా హంగామా చెయ్యడంతో సీన రసవ్తరంగా మారిపోయింది.

English summary

What did they do at the government liquor shop that the beer was not tasty?