డిప్యూటీ సీఎం ఇంటిపై సీబీఐ దాడులు: న్యూయార్క్ టైమ్స్‌‌ ఫ్రంట్‌ పేజీలో ఆ కథనం

India

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: ఢిల్లీలో అధికారంలో ఉన్న ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ప్రభుత్వానికి కేంద్రీయ దర్యాప్తు సంస్థ.. సీబీఐ షాక్ ఇచ్చింది. ఆ పార్టీ అగ్ర నాయకుల నివాసాలపై దాడులకు దిగింది. ఢిల్లీ ఉప ముఖ్యమంత్రి మనీష్ సిసోడియా నివాసంలో సోదాలను నిర్వహిస్తోన్నారు సీబీఐ అధికారులు. ఆయనతో పాటు ఒకరిద్దరు ఇతర మంత్రుల ఇళ్ల మీద కూడా సీబీఐ అధికారులు ఏక కాలంలో దాడులు సాగిస్తోన్నారు. ఎక్సైజ్ కమిషనర్ అరవ గోపీకృష్ణ నివాసంలోనూ తనిఖీలు చేస్తోన్నారు.

Delhi has made India proud. Delhi model is on the front page of the biggest newspaper of US. Manish Sisodia is the best education minister of independent India. pic.twitter.com/6erXmLB2be

#WATCH | A CBI team reaches the residence of Deputy CM Manish Sisodia in Delhi. The agency is raiding 21 locations in Delhi-NCR in connection with the excise policy case, including Sisodia's residence. pic.twitter.com/3txFCtiope

English summary

Delhi Dy CM Manish Sisodia Tweets after CBI raids his residence. He said in his tweets that Who ever does good work is hassled just like this.