Wife friends: భార్యకు కరోనా పాజిటివ్, ఆమె ఫ్రెండ్స్ తో భర్త ఎంజాయ్, పోలీసులు ఎంట్రీతో ? !

oi-Mallikarjuna

అహ్మదాబాద్/ గుజరాత్: బిగ్ షాట్ భార్యకు కరోనా పాజిటివ్ వచ్చి ఇంట్లో హోమ్ క్వారంటైన్ లో ఉంది. తనకు కరోనా వైరస్ వ్యాధి నయం అవుతుందా ? లేదా ? అంటూ భార్య డిప్రెషన్ లో ఉంది. తన భార్యను సంతోషంగా చూడాలని బావించిన భర్త సూపర్ స్కెచ్ వేశాడు. భార్యతో అత్యంత సన్నిహితంగా ఉండే మహిళలకు తన ఇంట్లో మందు పార్టీ ఇవ్వాలని భర్త డిసైడ్ అయ్యాడు. అంతే ఫారిన్ లిక్కర్ తెప్పించి గ్రాండ్ గా మందు పార్టీ ఇచ్చాడు. బిగ్ షాట్ ఇంట్లో మందు పార్టీకి కొట్లాడి వెళ్లిన ఓ ఆంటీ భర్తకు ఎక్కడో మండిపోయింది. వేరే వాడి ఇంట్లో నా భార్య పార్టీకి వెళ్లి ఎంజాయ్ చేస్తోంది ? అంటూ రగిలిపోయిన ఆమె భర్త పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చాడు. బిగ్ షాట్ ఇంటి తలుపులు తీసిన పోలీసుల మైండ్ బ్లాక్ అయ్యింది. ఒక్కరు కూడా ఈ లోకంలో లేకపోవడంతో పోలీసులు బిత్తరపోయారు.

Neighbour: నా భార్యకు నీ సపోర్టు ఏందిరా ?, బెడ్ రూమ్ లోకి వస్తావా, కరోనా ఎఫెక్ట్ తో, పక్కింటోడు ?

English summary

Wife friends: A 42-year-old man allegedly hosted a booze party for four women at his house in Ahmedabad in Gujarat, a state where alcoholic beverages are banned. While the man, reportedly, threw the party to cheer up his depressed wife, the husband of one of the female guests phoned the police and informed them about liquor consumption in the dry state.