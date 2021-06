Wife:కొత్త పెళ్లికూతురు, తమ్ముళ్లతో కలిసి భార్యను గ్యాంగ్ రేప్ చేసిన భర్త, ప్రైవేట్ పార్ట్స్ లో కాల్చి, నరకం!

India

oi-Mallikarjuna

లక్నో: కొత్తగా పెళ్లి చేసుకున్న యువతి భర్తతో సంతోషంగా కాపురం చెయ్యాలని అత్తారింటికి వెళ్లింది. భర్తతో రెండు రోజులు మాత్రమే ఆమె సంతోషంగా కాపురం చేసింది. అప్పుడే అత్తారింటి వేధింపులు మొదలుకావడంతో ఆమె సైలెంట్ గా ఉంది. మూడోరోజే కట్టుకున్న భార్య మీద ఆమె భర్తతో పాటు అతని ఇద్దరు తమ్ముళ్లు గ్యాంగ్ రేప్ చెయ్యడం కలకలం రేపింది. భర్తతో పాటు అతని ఇద్దరు తమ్ముళ్లు కొత్త పెళ్లి కూతురి మీద గ్యాంగ్ రేప్ చెయ్యడమే కాకుండా పెద్దకర్ర కాల్చి ఆమె మర్మాంగం, ప్రైవేట్ పార్ట్స్ మీద వాతలు పెట్టారు.

తనను చిత్రహింసలకు గురి చేశారని ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న బాధితురాలు కేసు పెట్టడంతో అందరూ హడలిపోయారు. నిన్ను నా కొడులు ముగ్గురు రేప్ చేశారని, ఏమి చేస్తావో చేసుకో, నీకు దిక్కున్నచోట చెప్పుకో అంటూ అత్త రెచ్చిపోయింది. కొత్త పెళ్లికూతురికి జరిగిన దారుణం గురించి పోలీసులు చెప్పడంతో అందరూ షాక్ అయ్యారు.

English summary

Wife: In an appalling case, a newlywed 20-year-old woman was allegedly gangraped by her husband and two brothers-in-law in Budaun district of Uttar Pradesh. Reportedly, other members of her husband’s family also tortured her over dowry.