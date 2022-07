Wife: భార్యను నమ్మించి ఇంటి టెర్రాస్ మీదకు పిలుచుకుని వెళ్లి ఏం చేశాడంటే ?, కిలాడీ భర్తకు సినిమా!

India

oi-Mallikarjuna

భోపాల్: వివాహం చేసుకున్న దంపతులు సంతోషంగా ఉన్నారు. కొన్ని నెలలు మాత్రమే భార్యతో సంతోషంగా ఉన్న భర్త తరువాత ఆమెను చూస్తే చీదరించుకోవడం మొదలుపెట్టాడు. రాను రాను దంపతుల మద్య గొడవలు ఎక్కువ అయ్యాయి. ఇంటికి వెళ్లిన వెంటనే భర్త అతని భార్యను చితకబాదడం మొదలు పెట్టాడు. రాత్రి ఇంటికి వెళ్లిన భర్త పక్లాప్లాన్ తో ఆమెను చంపేసి నాటకాలు ఆడాడు. భార్యను చంపేసి నాటకాలు ఆడిన భర్త ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఆమెను పెళ్లి చేసుకోవడం భర్తకు మొదటి నుంచి ఇష్టం లేదని పోలీసులు తెలిపారు.

Illegal affair: నేను లేనప్పుడు ఎందుకు వస్తున్నాడు ?, భార్యను షూ లేస్ తో చంపేసిన సులేమాన్!

English summary

Wife: A man allegedly strangled his wife to death on the terrace of his house and tried to portray that she had died after suffering an epilepsy attack in Bhopal.