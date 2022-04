Wife: బంధువుల ఇంట్లో భార్యను చూసి రెచ్చిపోయిన భర్త, అర్దరాత్రి పక్కాప్లాన్ తో చంపేసి ?, కూతురు !

India

న్యూఢిల్లీ: వివాహం చేసుకున్న దంపతులు సంతోషంగా కాపురం చేశారు. దంపతులకు ఓ కుమార్తె ఉంది. దంపతులు అప్పుడప్పుడు గొడవలు పడుతున్నారు. బంధువుల ఇంట్లో ఉన్న కుమార్తెను పిలుచుకుని వెళ్లడానికి దంపతులు 15 రోజుల క్రితం సిటీకి వెళ్లారు. అప్పటి నుంచి దంపతులు అక్కడే ఉంటున్నారు. వారం రోజుల నుంచి దంపతులు గొడవపడుతున్నారు. రాత్రి మద్యం సేవించి ఇంటికి వెళ్లిన భర్త అతని భార్యతో గొడవపడ్డాడు. ఆ సమయంలో మాటామాటా పెరిగింది. సహనం కోల్పోయిన భర్త కత్తి తీసుకుని అతని భార్యను దారుణంగా పొడిచేశాడు. తీవ్రగాయాలైన భార్యను ఆసుపత్రికి తరలించారు. అప్పటికే భార్య ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోయాయని వైద్యులు చెప్పారు. పోలీసులు బెండ్ తీసినా తన భార్యను ఎందుకు హత్య చేశాను అనే విషయంలో భర్త ఇంకా పక్కా సమాచారం ఇవ్వడం లేదని తెలిసింది.

Wife: A woman was killed by her husband on the intervening night in Alipur, Delhi. The deceased was identified as Gudiya Devi, who hailed from Jharkhand.