Wife: పక్కింటోడితో భార్య రొమాన్స్, భార్య తెగించింది, ప్రియుడి కూతుర్ని భర్త ఏం చేశాడంటే ?

భోపాల్/మధ్యప్రదేశ్: వివాహం చేసుకున్న దంపతులు సంతోషంగా కాపురం చేశారు. చుట్టుపక్కల నివాసం ఉంటున్న వారితో దంపతులు మాట్లాడుతున్నారు. పక్కింటిలో నివాసం ఉంటున్న వ్యక్తికి వివాహం అయ్యి భార్య, కుమార్తె, కుమారుడు ఉన్నారు. పక్కింటి వ్యక్తితో మహిళ చనువు పెంచుకుంది. భర్త బయటకు వెళ్లిన తరువాత అతని భార్య పక్కింటి వ్యక్తితో రొమాన్స్ చేసింది. భార్య అక్రమ సంబంధం విషయం లీక్ కావడంతో భర్త ఆమెను మందలించాడు. ఎంత చెప్పినా భార్య పద్దతి మార్చుకోకపోవడంతో రగిలిపోయిన భర్త అతని భార్య ప్రియుడి కూతరి మీద పగ తీర్చుకోవడం కలకలం రేపింది.

Wife: A neighbour allegedly raped and murdered a 7-year-old girl to allegedly avenge an alleged illicit relationship of his wife with the father of the child in Madhya Pradesh.