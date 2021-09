Wife: కేరళ మసాజ్, అమ్మాయిలు, ఆంటీలు, సైజుల లెక్కతో ఫిక్స్ డ్ రేట్, జ్యోతిరెడ్డి మీద గూండాయాక్ట్ కేసు !

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/ తిరుప్పూర్/ చిత్తూరు: కేరళకు చెందిన కేటుగాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ కు చెందిన వయ్యారిబామ ప్రేమించుకున్నారు. పెళ్లికాక ముందే జల్సా చేసిన యువతి, యువకుడు తరువాత పెళ్లి చేసుకుని కాపురం చేశారు. ఇదే సమయంలో మంచి వ్యాపారం చెయ్యాలని భర్త అనుకున్నాడు. కష్టపడకుండా భారీ మొత్తంలో డబ్బులు ఎలా సంపాధించాలి అంటూ భర్త అతని భార్యతో చర్చలు జరిపాడు. దేశవ్యాప్తంగా కేరళ ఆయుర్వేద మసాజ్ సెంటర్లకు మంచి పేరు ఉందని, మసాజ్ పార్లర్ నిర్వహిద్దామని భర్తకు ఆలోచన వచ్చింది. ఇదే సమయంలో భర్త ఆలోచన మేరకు లక్షలు ఖర్చు చేసి కేరళ ఆయుర్వేద మసాజ్ సెంటర్ ప్రారంభించారు. కేరళతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని చిలకలూరి పేట వయ్యారి భామలను మసాజ్ చెయ్యడానికి మసాజ్ సెంటర్ కు పిలిపించారు. కేరళ మసాజ్ సెంటర్ లో మూలికలకు బుదులుగా మూలుగులు వినిపించాయి.

మసాజ్ సెంటర్ ముసుగులో గంటకు ఇంత, పగలు అయితే ఇంత, ఫుల్ నైట్ కు ఇంతా అంటూ ఫిక్సెడ్ రేట్ పెట్టిన దంపతులు హైటెక్ వ్యభిచారం చేయించారు. మంచి వ్యాపారం చేస్తూ లగ్జరీగా బతికేస్తున్న దంపతుల మీద స్థానికులకు అనుమానం రావడంతో పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. పోలీసుల ఎంట్రీతో కేరళ మసాజ్ సెంటర్ లో జరుగుతున్న భాగోతం గురించి తెలుసుకున్న పోలీసులు మతిపోయింది. కేసు విచారణ చేసిన పోలీసులు స్టోరీ మొత్తం తెలుసుకుని షాక్ అయ్యారు. భర్త హెటెక్ వ్యిచారకేంద్రాన్ని అతని భార్య జ్యోతిరెడ్డి కూడా నడుపుతోందని తెలుసుకున్న పోలీసులు దంపతుల మీద గూండాయాక్ట్ కింద కేసు నమోదు చేశారు. భర్తతో కలిసి జ్యోతిరెడ్డి కూడా జ్యోతిలక్ష్మి చీరకట్టింది అంటూ సాంగ్ వేసుకుని రెచ్చిపోయి హైటెక్ వైశ్యవాటిక కేంద్రం నిర్వహిస్తున్నదని పోలీసుల విచారణలో వెలుగు చూడటం కలకలం రేపింది.

English summary

Wife: A couple, who was arrested by the Tirupur north police on charges of running a prostitution racket here, has been booked under the Goondas Act.