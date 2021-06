Wife: అప్పు తీర్చడానికి ఫ్రెండ్స్ తో భార్యను రేప్ చేయించిన భర్త, సీ విటమిన్ మాత్ర అని నిద్రమాత్రలు !

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై: విలాసాలకు బానిస అయిన భర్త విచ్చలవిడిగా అప్పులు చేశాడు. చేసిన అప్పులు తీర్చలేని భర్త అందంగా ఉన్న అతని భార్యను పనంగా పెట్టాడు. అప్పులు ఇచ్చిన స్నేహితులు నీ భార్యను మా పక్కలో పడుకోబెడితే నువ్వు చేసిన అప్పులు అడగమని చెప్పారు. అంతే కరోనా వైరస్ రాకుండా ఉండాలంటే C విటమిన్ మాత్ర తినాలని భార్యకు మాయమాటలు చెప్పాడు. సీ విటమిన్ మాత్రలకు బదులుగా భార్యకు నిద్రమాత్రలు ఇచ్చిన భర్త అతని ఫ్రెండ్స్ కు ఫోన్ చేసి ఇంటికి పిలిపించాడు. నిద్రమత్తులో ఉన్న భార్యకు అప్పులు ఇచ్చిన ఇద్దరు స్నేహితులతో భార్య మీద అత్యాచారం చేయించాడు. రెండో వ్యక్తి అత్యాచారం చేసే సమయంలో భార్యను చిత్రహింసలకు గురి చెయ్యడంతో ఆమెకు మెలుకువ రావడంతో అసలు విషయం వెలుగు చూసింది.

English summary

Friend wife: In a shocking incident, a man forced his wife to have sex with his two friends to settle his loan. Cuddalore police have now arrested the man and his two friends. The arrests have been made by Panruti All Women Police station.