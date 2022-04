Wife: భార్యకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం, ఉద్యోగం లేని టెక్కీ, భార్యకు చివరి మెసేజ్ ఏం పంపించాడంటే?, అంతే!

India

oi-Mallikarjuna

భోపాల్/ మధ్యప్రదేశ్: కుటుంబ సభ్యులు సెట్ చేసిన పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఉన్నత చదువులు చదువుకున్న అమ్మాయి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసిన యువకుడిని పెళ్లి చేసుకుంటే సంతోషంగా ఉండవచ్చని ఆమె అనుకుంది. ఇంజనీర్ ను పెళ్లి చేసుకున్న ఆమె సంతోషంగా కాపురం చేస్తోంది. అటవి శాఖలో భార్యకు మంచి ఉద్యోగం వచ్చింది. అయితే భర్త మాత్రం ఉద్యోగం సంపాధించలేకపోయాడు. ఉద్యోగం సంపాదించాలని భర్త అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సంపాధించిన భార్య ప్రతినెల జీతం తీసుకువస్తున్నది.

నువ్వు పనిపాట లేకుండా ఇంట్లో కుర్చుని నేను సంపాధిస్తున్న డబ్బుతో కాలం గడిపేస్తున్నావని భార్య సూటిపోటి మాటలు మాట్లాడింది. వివాహం జరిగిన రెండు సంవత్సరాలకే దంపతుల మద్య మనస్పర్థలు వచ్చాయి. పెద్దలు రాజీ చేసినా దంపతులు మాత్రం గొడవలు పడుతూనే ఉన్నారు. ఇదే సమయంలో విడాకులు తీసుకోవాలని దంపతులు కోర్టును ఆశ్రయించారు. విడాకులు తీసుకోవాలని కోర్టును ఆశ్రయించిన దంపతులు ప్రస్తుతం ఒకే ఇంట్లో ఉంటున్నారు.

ఉదయం భార్య ఉద్యోగానికి వెళ్లిపోయింది. తరువాత భార్యకు వాట్సాప్ లో మెసేజ్ చేసిన భర్త ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. విడాకులు తీసుకునే భర్తే కదా అంటూ పట్టించుకోని భార్య మరుసటి రోజు వాట్సాప్ లో అతను పంపించిన మెసేజ్ చూసింది. అప్పటికే భర్త ఇంట్లో శవమై కనిపించాడు. భర్త ఆత్మహత్య చేసుకునే ముందు భార్యకు పంపించిన మెసేజ్ చూసిన అతని కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

English summary

Wife: A 35-year-old man was found hanging at his home in Harda, Madhya Pradesh. Before hanging himself, he sent a message to his wife on WhatsApp. The message read, I am going. You stay well and marry another person who has a job.