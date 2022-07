Wife: భార్య బ్యాంక్ మేనేజర్, భర్త ?, భార్యను 20 సార్లు పొడిచి, గొంతు చీల్చి చంపేశాడు, టెర్రాస్ లో!

India

ఘాజియాబాద్: బాగా చదువుకున్న యువతి, యువకుడు వివాహం చేసుకున్నారు. సంతోషంగా కాపురం చేసిన దంపతులు లైఫ్ ఎంజాయ్ చేశారు. పెళ్లి చేసుకునే సందర్బంలో ఇద్దరూ వేర్వేరు బ్యాంకుల్లో ఉద్యోగాలు చేసేవారు. తరువాత భర్త అతని ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారంలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. భార్య మాత్రం బ్యాంకు మేనేజర్ గా ఉద్యోగం చేస్తోంది. పరిస్థితులు తారుమారు కావడంతో రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేస్తున్న భర్త నుదిటిరాత తల్లకిందలు అయ్యింది. అప్పటి నుంచి భార్య సంపాధన మీద భర్త ఆధారపడుతున్నాడు.

ఐదు మందిని పెంచిపోషిస్తున్న లేడీ బ్యాంకు మేనేజర్ ఆమె సంసారాన్ని నెట్టుకుని వస్తోంది. ఇంట్లో దంపతుల మద్య గొడవ మొదలైనాయి. ఆ సందర్బంలో భర్త సహనం కోల్పోయాడు. వంట గదిలో ఉపయోగించే కత్తి తీసుకుని భార్యను ఇష్టం వచ్చినట్లు 20 సార్లకు పైగా పొడిచేశాడు. భార్యను చంపేసిన రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారి మేడ మీద నుంచి కిందకుదూకేసి ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాడు.

Wife: A 38-year-old property dealer allegedly stabbed his banker wife multiple times and then slit her throat with a kitchen knife before attempting to end his life by jumping off the terrace of their house in Ghaziabad.