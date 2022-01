Wife: బెడ్ రూమ్ విషయంలో తేడా, భర్త మీద రేప్ కేసు, కులం పేరుతో దూషించాడని కేసు పెట్టిన భార్య !

India

oi-Mallikarjuna

అహమ్మదాబాద్: యువతి, యువకుడి పరిచయం ప్రేమగా మారింది. రెండు సంవత్సరాలు ప్రేమించుకున్న ప్రేమికులు పెళ్లి చేసుకోవాలని అనుకున్నారు. ఇద్దరి కులాలు వేరు కావడంతో పెళ్లికి పెద్దలు నిరాకరించారు. కుటుంబ సభ్యులను ఎదిరించిన ప్రియుడు అతని ప్రియురాలిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు. పెళ్లి జరిగిన తరువాత యువకుడి కుటుంబ సభ్యులు కలిసిపోయారు. వివాహం చేసుకున్న దంపతులు మొదట్లో సంతోషంగా కాలం గడిపారు. తరువాత రానురాను దంపతుల మద్య గొడవలు మొదలైనాయి. బెడ్ రూమ్ లో తనను సుఖ పెట్టాలని, అతనికి ఇష్టం వచ్చినట్లు రొమాన్స్ చెయ్యాలని తన భర్త తనను అనేక రకాలుగా చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నాడని, తనకు ఇష్టం లేకపోయినా తన మీద పదేపదే అత్యాచారం చేస్తున్నాడని, ఇనుపరాడ్ తో చితకబాదుతున్నాడని, కులం పేరుతో తనను దూషిస్తున్నాడని, తన అత్తమామలు కూడా కులం పేరుతో బూతులు తిడుతున్నారని భార్య ఆమె భర్త, అత్తమామల మీద కేసు పెట్టింది.

English summary

Wife: A 20-year-old woman has filed a complaint against her husband after he thrashed her for refusing to have sex with him. The woman, who is from Schedule caste (SC), alleged that her husband had been beating her up for refusing to have sex with her after the man called her untouchable.