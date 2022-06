Wife: దంపతులు ఇద్దరూ టెక్కీలు, రాత్రి లేటుగా ఇంటికి వెళ్లిన భర్త, గంటలోనే భార్యను చంపేసిన ఇంజనీర్ !

India

oi-Mallikarjuna

పూణే/ లక్నో: యువతి, యువకుడు ఇద్దరూ సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజనీర్లుగా ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. యువతి, యువకుడి కులం ఒక్కటే కావడంతో పెద్దలు వారి పెళ్లి జరిపించారు. కొంతకాలం సొంత రాష్ట్రంలో ఉద్యోగాలు చేసిన దంపతులు తరువాత వేరే రాష్ట్రంలో ఉద్యోగం చెయ్యడానికి వెళ్లారు. దంపతులకు ఓ కుమార్తె ఉంది. అపార్ట్ మెంట్ లో నివాసం ఉంటున్న దంపతులు సంతోషంగానే ఉంటున్నారు. భర్తకు మద్యం సేవించే అలవాటు ఉంది. సాయంత్రం ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లిన భర్త పీకలదాక మద్యం సేవించి ఇంటికి వెళ్లాడు. ఇంట్లో టెక్కీ భార్య, కూతురు ఉన్నారు. ఆ సందర్బంలో దంపతుల మద్య గొడవ జరిగింది. కూతురి కళ్ల ముందే టెక్కీ అతని భార్యను దారుణంగా చంపేడయం కలకలం రేపింది.

English summary

Wife: A 32-year-old engineer working with an IT company in Pune was arrested after he allegedly murdered his wife following a quarrel over his liquor consumption, the police said.