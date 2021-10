Wife: ఉద్యోగం చెయ్యాలని చెప్పిన భార్య, స్పాట్ లో విడాకులు ఇచ్చిన భర్త, భార్య మనుసు మార్చుకుంటే !

India

oi-Mallikarjuna

అహమ్మదాబాద్: ఇంట్లో చూపించిన వ్యక్తిని వివాహం చేసుకున్న యువతి అతనితో జీవితాంతం సుఖంగా ఉండాలని అనుకుంది. దంపతులకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. ఉన్నంతలో సంతోషంగా జీవనం సాగించాలని భార్య అనుకుంది. గతంలో ఆటో నడుపుతూ భార్య, పిల్లలను పోషిస్తున్న భర్త ఇటీవల చెడు వ్యసనాలకు బానిసై జల్సాలు చేస్తున్నాడు. భర్త ఎలాంటి పని చెయ్యకుండా కాలం గడిపేస్తున్నాడు. ఏదైనా ఉద్యోగం చెయ్యాలని, ఇల్లు గడవడం కష్టంగా ఉందని కొంతకాలం నుంచి భార్య ఆమె భర్తకు చెబుతోంది. భార్య బుద్దిమాటలు చెప్పడం ఆమె భర్త జీర్ణించుకోలేకపోయాడు. నాకే బుద్దిమాటలు చెబుతావా ? నీకు ఎంత ధైర్యం అంటూ భర్త వీరంగం చేశాడు. భార్య పెద్దలకు విషయం చెప్పి పంచాయితీ పెట్టింది. పంచాయితీలు పెట్టి నా పరువు బజారుకు ఈడుస్తావా అంటూ రగిలిపోయిన భర్త స్పాట్ లో భార్యకు విడాకులు ఇచ్చేశాడు. భర్తను వేడుకున్న భార్య తనకు విడాకులు ఇవ్వకూడదని అతని కాళ్లు పట్టుకునింది. నేను ఒక్కసారి చెబితే వందసార్లు చెప్పినట్లే అనుకున్నాడో ఏమో భర్త మనసు మార్చుకోలేదు. భార్య ఆమె భర్త మీద మనసు మార్చుకోవడంతో పోటుగాడికి ఇప్పుడు సినిమా కనపడుతోంది.

English summary

Wife: A woman in Gujarat’s Ahmedabad has lodged a police complaint against her unemployed husband, accusing him of giving her triple talaq and beating her up after she asked him to look for a job.