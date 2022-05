Wife: కొత్త జంట, సరసాలు అనుకుంటే మ్యాటర్ రివర్స్, భార్యను కసితీరా చంపిన భర్త, వంట !

India

oi-Mallikarjuna

ముంబాయి/థానే: ఏడాది క్రితం కుటుంబ సభ్యులు సెట్ చేసిన పెళ్లి చేసుకున్న దంపతులు కాపురం చేస్తున్నారు. భర్త చిన్న వ్యాపారం చేస్తున్నాడు. పెళ్లి జరిగినప్పటి నుంచి దంపతుల మద్య చిన్నచిన్న గొడవలు జరుగుతున్నాయి. నవదంపతులు సరసాలు ఆడుకుంటున్నారని, అందుకే చీటికిమాటికి పోట్లాడుకుంటున్నారని మొదట ఇరు వైపుల కుటుంబ సభ్యులు అనుకున్నారు. కొంతకాలం క్రితం దంపతులు నిజంగానే పోట్లాడుకుంటున్నారని పెద్దలు గుర్తించారు. కొత్తగా పెళ్లి చేసుకున్నారని, ఒకరి గురించి ఒకరు అర్థం చేసుకోవడానికి సమయం పడుతుందని పెద్దలు అనుకున్నారు. అయితే పెద్దలు రాజీచేసి వారి కాపురం చక్కదిద్దాలని అనుకుంటున్న సమయంలో భర్త అతని భార్యను దారుణంగా హత్య చెయ్యడం కలకలం రేపింది. అన్నం వండే విషయంలో భార్యను ఆమె భర్త చంపేశాడని వెలుగు చూడటం హాట్ టాపిక్ అయ్యింది.

English summary

Wife: A 23-year-old man has been arrested for allegedly thrashing his 20-year-old wife to death with a wooden stick for not cooking rice for him in Thane.