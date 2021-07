లావుగా ఉన్నావ్ ..అందంగా లేవు; తలాక్ ఇస్తా అన్న భర్త .. అత్తారింటి వేధింపులకు వివాహిత బలి !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

లావుగా ఉన్నావు... అందంగా లేవు. నువ్వు నాకు వద్దు.. నీకు తలాక్ ఇచ్చేస్తా అంటూ నిత్యం ఓ భర్త వేధించడంతో ఓ భార్య వేధింపులు భరించలేక తనువు చాలించింది. భర్తతోపాటు అత్తమామలు సైతం గృహహింసకు పాల్పడడంతో ఎవరికీ చెప్పుకోలేక ఓ నిర్భాగ్యులు ప్రాణం తీసుకుంది. మహిళల రక్షణ కోసం ఎన్ని చట్టాలు వచ్చినా, గృహహింసకు పాల్పడకుండా మహిళను కాపాడేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నా నిత్యం ఏదో ఒక చోట మహిళలపై హింస చోటు చేసుకుంటూనే ఉంది.

English summary

A woman committed suicide by her husband harassment for another marriage as he wants to give her talaq. Husband criticized wife every day as she is fat and ugly, and he wants marry another girl. The married woman committed suicide as her husband and in-laws committed domestic violence regularly.