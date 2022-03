యోగి 2.O: ప్రమాణ స్వీకారానికి అంబానీ, అదానీ: ఆ సినిమా యూనిట్: కంప్లీట్ లిస్ట్ ఇదే

India

oi-Chandrasekhar Rao

లక్నో: దేశంలోనే అతిపెద్ద రాష్ట్రమైన ఉత్తర ప్రదేశ్‌‌లో వరుసగా రెండోసారి భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పడబోతోంది. ముఖ్యమంత్రిగా యోగి ఆదిత్యనాథ్ రెండోసారి ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. దీనికి అవసరమైన ఏర్పాట్లన్నీ పూర్తయ్యాయి. మొన్నటి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తిరుగులేని మెజారిటీతో పార్టీని విజయపథాన నడిపించిన యోగి ఆదిత్యనాథ్‌కే మరోసారి ముఖ్యమంత్రిగా పని చేసే అవకాశాన్ని ఇచ్చింది బీజేపీ అధిష్ఠానం.

English summary

Yogi Adityanath will take oath as the chief minister of Uttar Pradesh for the second consecutive time. The swearing-in ceremony will take place at the Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium in Lucknow.