సుప్రీంకోర్టు అంటే లెక్కలేదా: మా సహనాన్ని పరీక్షిస్తున్నారు: సీజేఐ ఎన్వీ రమణ ఫైర్

న్యూఢిల్లీ: ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ నేతృత్వంలో కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ సంకీర్ణ కూటమి ప్రభుత్వంపై దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం నిప్పులు చెరిగింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పేదొకటి.. చేస్తున్నదొకటిగా ఉందని వ్యాఖ్యానించింది. తాము ఇచ్చే ఆదేశాలటే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి లెక్క లేకుండా పోయినట్టు కనిపిస్తోందని ఘాటుగా విమర్శించింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం, అధికారుల తీరు తమను తీవ్ర నిరాశకు గురి చేస్తోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది.

English summary

There is no respect for the judgment of this court. You are testing our patience. Last time the AG said people are being appointed. How many people have you appointed?" CJI Ramana told Solicitor General Tushar Mehta.