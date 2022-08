Viral Video: స్పీడ్ తగ్గించకుంటే ఇలానే ఉంటుంది.. వీడియో వైరల్..

International

సోషల్ మీడియాలో వచ్చే కొన్ని వీడియోలు నవ్వులు తెప్పిస్తాయి. అలాంటి ఓ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఓ అమ్మాయి, అబ్బాయి కౌగిలించుకునే క్రమంలో కిందపడతారు. ఇది చూసిన వారందరూ నవ్వకుండా ఉండలేకపోతున్నారు. ఈ వీడియో ట్విటర్‌లో వైరల్‌గా మారడంతో నెటిజన్లు ఈ వీడియోను చూసిన తర్వాత నోరు మెదపలేకపోతున్నారు.

పరుగెత్తి..

మైక్రో-బ్లాగింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లో షేర్ చేయబడిన క్లిప్‌లో ఒక అమ్మాయి కారు నుంచి దిగి ఎయిర్‌పోర్ట్ ప్లాట్‌ఫారమ్ వైపు నడుస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ప్లాట్‌ఫారమ్‌లోంచి బయటకు వెళ్తున్న వ్యక్తి వైపు ఆ అమ్మాయి చాలా ఉత్సాహంతో పరుగెత్తింది. ఆమెను కౌగిలించుకోవడానికి వంగి, చేతులు చాచిన అబ్బాయి వైపు ఆమె దూకింది.

జారి పడ్డారు..

కానీ, అతను వంగడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు అబ్బాయి కాళ్ళు జారి, అమ్మాయిని పట్టుకోవడం తప్పిపోయింది. దీంతో ఇద్దరు కిందపడి పోయారు. ఆ తర్వాత అబ్బాయి లేచి నిలబడి మరో వ్యక్తి సహాయంతో ఆమ్మాయిని పైకి లేపి తన చేతుల్లోకి తీసుకున్నాడు. ఈ ట్విట్టర్ వీడియోకు "ప్రేమలో పడటం" అనే క్యాప్షన్ కూడా ఇచ్చారు.

Cupid strikes everyone at least once in life; be it with human of the opposite gender, same gender, or even with self.