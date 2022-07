Viral News: కౌగిలింతకు రూ.7 వేలు.. కేవలం గంట మాత్రమే..

International

oi-Chekkilla Srinivas

బాధలో ఉన్నవారికి ప్రేమగా ఓ కౌగిలింత ఇచ్చినందుకు రూ.7 వేలు తీసుకుంటున్నారు.ఇది వింతగా ఉన్నా ఇది మాత్రం నిజం. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే ఇంగ్లాండ్ కు చెందిన ట్రెవర్ హూటన్ ఒక ప్రొఫెషనల్ కౌగిలింత అందించే వ్యక్తిగా పేరు సంపాదించాడు. బాధలో ఉన్నవారికి అతను ఒక గంట పాటు ప్రేమతో హగ్ ఇచ్చి ఓదార్చుతాడు. ఇందుకు అతను రూ.7,000 తీసుకుంటాడు.

English summary

A man is taking Rs. 7 thousand to hug someone who is suffering. This is called cuddle therapy. This medicine was published in England.