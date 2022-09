రక్తమోడిన రాజధాని: పరీక్షా కేంద్రంపై ఆత్మాహూతి దాడి - 100 మంది విద్యార్థులు దుర్మరణం

International

కాబుల్: కరడుగట్టిన మత ఛాందసవాదులైన తాలిబన్ల పాలనలో ఉన్న ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌పై ఉగ్రవాదులు దాడి చేశారు. మారణహోమాన్ని సృష్టించారు. ఈ ఘటనలో సుమారు 100 మంది విద్యార్థులు దుర్మరణం పాలయ్యారు. పలువురు గాయపడ్డారు. గాయపడ్డ వారిని సమీప ఆసుపత్రికి తరలించారు. వారిలో కొందరి ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో మృతుల సంఖ్య పెరిగే ప్రమాదం ఉందనే ఆందోళనలు వ్యక్తమౌతోన్నాయి.

రాజధాని కాబుల్‌లో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. కాబుల్ పశ్చిమప్రాంతంలో గల దష్త్-ఇ-బార్చీ ప్రాంతంలోని కాజ్ విద్యాసంస్థపై ఆత్మాహూతి దళ సభ్యుడు దాడి చేశాడు. తనను తాను పేల్చుకున్నాడు. ఈ ఘటనలో సుమారు 100 మంది విద్యార్థులు అక్కడికక్కడే దుర్మరణం పాలయ్యారు. ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మరికొందరు మరణించారు. మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశాలు లేకపోలేదని స్థానిక మీడియా టోలో తెలిపింది.

దష్త్-ఇ-బార్చీ ప్రాంతంలో హజారా, షియా ముస్లింలు ఎక్కువగా నివసిస్తుంటారు. వారిని లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ దాడికి పాల్పడి ఉంటారనే అనుమానాలు వ్యక్తమౌతోన్నాయి. సాధారణంగా ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌లో ప్రతి శుక్రవారం విద్యాసంస్థలకు సెలవు ఉంటుంది. ఇవ్వాళ ఓ ప్రవేశ పరీక్షను నిర్వహిస్తోన్నందున కాజ్ విద్యాసంస్థ కార్యకలాపాలు యధాతథంగా ఆరంభం అయ్యాయి. విద్యార్థులు పెద్ద సంఖ్యలో ప్రవేశ పరీక్షకు హాజరయ్యారు.

Each number on those chairs represented one human being. Each number, and their families, had dreams to come here and take the university preparation entrance examination. Those dreams are dashed with fatal consequences for them, the families, communities , and the country. pic.twitter.com/CnphF6tgd9