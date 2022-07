Viral Video: హోటల్ కు వెళ్తున్నారా అయితే జాగ్రత్త.. ఎందుకో ఈ వీడియో చూడాల్సిందే..

International

oi-Chekkilla Srinivas

హోటల్ కు వెళ్లిన ఓ కస్టమర్లపై హోటల్ ఉద్యోగి వేడి నీటిని పోసిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. టాకో బెల్ ఉద్యోగి కస్టమర్‌లపై వేడి నీటిని విసిరినట్లు వీడియోలో కనిపిస్తుంది. సంఘటనకు సంబంధించిన మరో వీడియోలో టాకో బెల్ ఉద్యోగి తుపాకీ పట్టుకుని ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది.

ఐర్లాండ్‌కు చెందిన సోషల్ మీడియా ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీ దీనిపై విచారణ జరుపుతున్నారు. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు కస్టమర్‌లకు తీవ్రమైన కాలిన గాయాలు గాయాలు అయినట్లు తెలిసింది. టాకో బెల్ వర్కర్ త మపై వేడినీరు పోసినట్లు కస్టమర్ కేసు పెట్టారు. ఈ కేసును నిర్వహిస్తున్న న్యాయ సంస్థలు, బెన్ క్రంప్ లా, మెక్‌కాథెర్న్ లా కస్టమర్‌లలో మైనర్ కూడా ఉన్నారని చెప్పారు.

A woman and her 16-year-old niece are suing Taco Bell after an employee in Dallas threw boiling water at them, causing second-and third-degree burns. Police say the dispute was over an incorrect order. pic.twitter.com/vwuqHFQVKN

