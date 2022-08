Viral Video: నీటిలో ఉన్న మొసలిని వేటాడిన చిరుత.. చూస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే..

International

oi-Chekkilla Srinivas

జంతువులకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంటాయి. ముఖ్యంగా వేటాడే దృశ్యాలు ఎక్కువగా వైరల్ అవుతాయి. తాజాగా ఓ చిరుత వీడియో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో ఓ చిరుత అత్యంత చాకచక్యంగా మొసలిని వేటాడింది. అదీ నీటిలో ఉన్న మొసలిని. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో తెగ చక్కర్లు కొడుతోంది.

English summary

The law of the jungle is that the strongest survive. And it applies to apex predators too. A video going viral on social media shows exactly that.