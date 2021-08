International

oi-Srinivas Mittapalli

ఆఫ్గనిస్తాన్‌లో తాలిబన్ల అరాచకాలు మొదలయ్యాయి.అంతర్జాతీయ సమాజం ఆందోళన చెందినట్లుగానే మహిళల పట్ల తాలిబన్లు అత్యంత క్రూరంగా వ్యవహరిస్తున్నారు.పైకి శాంతి వచనాలు వల్లిస్తూనే మహిళలు,సామాన్యుల పట్ల హింసకు పాల్పడుతున్నారు. తాజాగా అంతర్జాతీయ మీడియాతో మాట్లాడిన నజ్లా అయౌబి అనే ఆఫ్గనిస్తాన్ మాజీ న్యాయవాది,ఎవ్రీ వుమెన్ ట్రీటి(మహిళా హక్కుల కోసం పాటు పడే సంస్థ) సంస్థ చీఫ్ అక్కడి మహిళల ధీన స్థితి గురించి బాహ్య ప్రపంచానికి తెలియపరిచారు.నిత్యం మహిళ హక్కుల కోసం గొంతెత్తున్న తాను... తన ప్రాణాలు కాపాడుకునేందుకు ఇప్పటికిప్పుడు దేశం విడిచి పారిపోవాలనుకుంటున్నట్లు తెలిపారు.

English summary

Taliban violence against women in Afghanistan- 'The Taliban's anarchy has begun in Afghanistan. The Taliban are treating women as they were the concern of the international community.