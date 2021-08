షాకింగ్ : తాలిబన్లతో స్నేహానికి సిద్ధమన్న చైనా, ఆఫ్ఘనిస్థాన్ పునర్నిర్మాణంలోనూ ; బుద్ధి బయటపడిందిగా !!

International

oi-Dr Veena Srinivas

ఆఫ్ఘనిస్థాన్ ను తాలిబన్లు వశం చేసుకున్నారు. దీంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పై ఆసక్తి నెలకొంది. ఎవరూ ఊహించని రీతిలో కాబూల్ ను హస్తగతం చేసుకున్న తాలిబన్లకు పాకిస్తాన్, రష్యా, చైనా దేశాలు మద్దతు ఇస్తున్నాయని గత కొంతకాలంగా ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతుంది. ఇక చర్చకు ఊతం ఇస్తూ కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. డ్రాగన్ కంట్రీ చైనా తాలిబన్లతో స్నేహ సంబంధాలు కొనసాగిస్తామని షాకింగ్ వ్యాఖ్యలు చేసింది.

English summary

A government spokesman said on Monday that China was ready to further strengthen friendly and cooperative relations with Afghanistan. The Taliban have repeatedly expressed their hope that relations with China will improve. Foreign Ministry spokeswoman Hua Chunying told reporters that they were looking forward to China's participation in Afghanistan's reconstruction and development. We welcome this. He said China respects the right of the Afghan people to decide their destination independently. Hua called on the Taliban for a smooth transition of power.