Afghanistan: తాలిబన్లకు కరెక్టు మొగుడు ఆయనే: గుండె బరువెక్కుతోందంటోన్న జార్జ్ బుష్

వాషింగ్టన్: ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌లో తలెత్తిన తాజా పరిణామాలు ప్రపంచ దేశాలను తీవ్ర ఆందోళనలోకి నెట్టేశాయి. గందరగోళానికి దారి తీస్తోన్నాయి. తమ విదేశీ విధానాలను పునఃసమీక్షించుకునేలా చేస్తోన్నాయి. ఉగ్రవాదంపై సమష్టిగా పోరాడటానికి ఇప్పటి నుంచే ఓ ఉమ్మడి కార్యాచరణ ప్రణాళికను రూపొందించుకోవాల్సిన అవసరం ఉందనే విషయాలను గుర్తు చేస్తోన్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రత మండలి సమావేశం కానుంది. న్యూయార్క్‌లోని ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రధాన కార్యాలయం వేదికగా..ఈ సమావేశానికి విదేశాంగ శాఖ మంత్రి సుబ్రహ్మణ్యం జైశంకర్ సారథ్యం వహించనున్నారు.

Afghanistan: రంగంలో దిగిన ట్రబుల్ షూటర్ అజిత్ దోవల్: ప్రయారిటీ అదే: అమెరికాకు ఫోన్ కాల్

President and Mrs. @laurawbush have released a statement on Afghanistan. Read it here: https://t.co/GJO1CGZHpC

former US President George Bush expresses his concern over the situation on Afghanistan crisis in a statement. Bush and former First Lady Laura Bush said that the statement, Our hearts are heavy for Afghan people.