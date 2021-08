భారీగా డబ్బుతో పారిపోయిన ఆఫ్ఘన్ అధ్యక్షుడు అష్రఫ్ ఘనీ ; తాలిబన్లతో స్నేహంపైనా రష్యా షాకింగ్ వ్యాఖ్యలు

International

oi-Dr Veena Srinivas

ఆఫ్ఘనిస్థాన్ లో తాజా పరిణామాలపై రష్యా ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అధ్యక్షుడు అష్రఫ్ ఘనీ దేశం విడిచి పారిపోయిన అంశంపై మాట్లాడిన రష్యా, ఆఫ్ఘన్ అధ్యక్షుడు అష్రఫ్ ఘనీ భారీగా నగదు నిండిన నాలుగు కార్లతో దేశం వదిలి ఉడాయించాడని పేర్కొంది. ఇదే సమయంలో హెలికాఫ్టర్ పట్టకపోవడంతో కొంత నగదును విడిచిపెట్టి పారిపోయారు అంటూ కాబూల్ లోని రష్యా రాయబార కార్యాలయం ఒక ప్రకటన చేసింది. అంతేకాదు రక్తపాతాన్ని నివారించాలని భావించినట్టు అష్రఫ్ ఘనీ పేర్కొన్నారని, తాలిబన్లు కాబూల్ లో ప్రవేశించడంతో నాలుగు కార్లలో నగదుతో అష్రఫ్ ఘనీ ఉడాయించినట్టు తమ వద్ద సాక్ష్యాలున్నాయని రష్యా వెల్లడించింది.

Russia has made interesting comments on the latest developments in Afghanistan. Speaking on the issue of Afghan President Ashraf Ghani fleeing the country, Russia said that Afghan President Ashraf Ghani had fled the country with four cars loaded with heavy cash. At the same time it made a statement that it hopes to maintain relations with the Taliban to maintain a diplomatic presence in Kabul. Russia has said it will not bother recognizing or not recognizing a new government in Afghanistan and will recognize the government based on their behavior after observing the performance of the Taliban government.