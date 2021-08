International

హిస్టరీ రిపీట్స్ అనే నానుడిని మరోసారి నిజం చేస్తూ దక్షిణాసియా దేశం అఫ్గానిస్థాన్ మళ్లీ తాలిబన్ ముష్కరులు చేతుల్లోకి వెళ్లిపోయింది. అమెరికా, నాటో దళాల నిష్క్రమణ తర్వాత దేశాన్ని ఆక్రమించుకునేందుకు వేలాది మంది తాలిబన్లు సాగించిన ప్రయత్నం ఎట్టకేలకు విజయవంతమైంది. ఒక్కొక్క రాష్ట్రాన్నీ స్వాధీనం చేసుకుంటూ తాలిబన్ సేనలు ఆదివారం తెల్లవారుజాము నాటికి రాజధాని కాబూల్ చేరగా.. హైడ్రామా నడుమ సాగిన శాంతి చర్చల్లో అధికార మార్పిడికి అంగీకారం కుదిరింది. ఆ వెంటనే అష్రఫ్ ఘని అధ్యక్ష పదవికి రాజీనామా చేయడం, ముల్లా బరాదర్ కొత్త అధ్యక్షుడు కావడం చకాచకా జరిగిపోయాయి. తద్వారా తాలిబన్లు ఘన విజయం సాధించినట్లయింది. వివరాలివి..

Taliban commander Mullah Abdul Ghani Baradar will become the new President of Afghanistan as Ashraf Ghani has reportedly stepped down from the post. Meanwhile, the Taliban fighters have been ordered to wait at the gates of Kabul and not enter the city, an insurgent spokesman said, after the complete collapse of the country's security forces. Kabul won’t be attacked, power transition to happen ‘peacefully’, says Acting Interior Minister