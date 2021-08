International

oi-Srinivas Mittapalli

ఆఫ్గనిస్తాన్‌లో తాలిబన్ల రాజ్యం ఏర్పడటంతో ఇక మానవ హక్కులు మృగ్యమేననే ఆందోళన,భయం అక్కడి ప్రజలకు కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేస్తోంది. గతంలో తాలిబన్ పాలనలో జరిగిన ఆకృత్యాలు కళ్ల ముందు మెదులుతుండటంతో వారి మాటలను విశ్వసించే పరిస్థితి కనిపించట్లేదు. ముఖ్యంగా స్త్రీల పట్ల తాలిబన్లు అత్యంత నిర్దయగా,కర్కషంగా వ్యవహరిస్తారు. కాబట్టి ఆఫ్గన్ మహిళల హక్కులు,వారి భవిష్యత్‌పై అంతర్జాతీయ సమాజం తీవ్ర ఆందోళన చెందుతోంది. అయితే ఎలాంటి ఆందోళన అక్కర్లేదని తాలిబన్లు చెబుతున్నారు. ఆఫ్గనిస్తాన్‌ను చేజిక్కించుకున్నాక నిర్వహించిన మొదటి ప్రెస్‌మీట్‌లో పలు కీలక విషయాలు వెల్లడించారు.

English summary

Taliban Press Meet- 'There will be no more war in Afghanistan. There is no room for unrest. We do not want war with any country. We have no resentment against anyone. We are not considered enemies. We forgive everyone, including ex-military members who have implemented foreign policy ... no one is looking for their homes ... we do not want revenge on anyone. "Women's rights are respected under Islamic Sharia law," said Taliban spokesman Jabihullah Mujahid.