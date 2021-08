తాలిబన్ల అంతులేని అరాచకాలు-15 ఏళ్లు పైబడిన బాలికల కోసం వేట-బలవంతపు పెళ్లిళ్లు,గ్యాంగ్ రేప్స్

International

oi-Srinivas Mittapalli

ఆఫ్గనిస్తాన్‌‌లో తాలిబన్ల అంతు లేని అరాచకాలు వెలుగుచూస్తూనే ఉన్నాయి. బతుకు జీవుడా అంటూ అక్కడి నుంచి ఇతర దేశాలకు పారిపోతున్న ఆఫ్గనిస్తానీలు... తాలిబన్లు ఎంతటి ఉన్మాదులో బయటి ప్రపంచానికి చెబుతున్నారు. తాజాగా హోలీ,మెక్‌కే అనే మహిళా జర్నలిస్ట్ తాలిబన్ల దురాగతాలు,ప్రస్తుతం ఆఫ్గనిస్తాన్‌లో నెలకొన్న పరిస్థితుల గురించి బయటి ప్రపంచానికి తెలియజేశారు. డల్లాస్ మార్నింగ్ న్యూస్‌లో ఆమె రాసిన కథనం ద్వారాఈ విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఇంతకీ తాలిబన్ల గురించి ఆమె చెప్పారంటే...

ఆఫ్గన్‌లో మహిళలపై తాలిబన్ల అరాచకం-వంట సరిగా వండలేదని సజీవ దహనం-సెక్స్ బానిసలుగా యువతుల తరలింపు

English summary

Taliban violence against women in Afghanistan- Hollie McKay, who fled recently from Afghanistan said tragic story of women there.Taliban are now going house to house in the country in search of women and girls over 15 years of age.