తాలిబన్లకు షాక్ : మహిళల ధిక్కారం-సోషల్ మీడియాలో ఆ ఫోటోలతో నిరసన-ఇదే అసలైన సంస్కృతి అంటూ..

ఆఫ్గనిస్తాన్‌లో తాలిబన్ల రాజ్య స్థాపన తర్వాత ఎక్కువ ఆందోళనకు,హింసకు గురవుతున్నది మహిళా సమాజమే. అడుగడుగునా ఆంక్షలతో,హక్కుల నిరాకరణతో మహిళలను తాలిబన్లు అణచివేస్తున్నారు. మాట వినకపోతే బెదిరింపులు,వేధింపులకు గురిచేసి మరీ దారికి తెచ్చుకుంటున్నారు. ఇటీవల తాలిబన్లకు మద్దతుగా కాబూల్ యూనివర్సిటీలో పదుల సంఖ్యలో మహిళలు బుర్ఖా ధరించి ఒక్కచోట చేరిన సంగతి తెలిసిందే. తాము తాలిబన్ల పాలనకు మద్దతునిస్తున్నామని ఆ మహిళలు ప్రకటించారు. అయితే దీని వెనకాల తాలిబన్ల బెదిరింపులు ఉన్నాయన్న విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. తాలిబన్ బెదిరింపులకు తలొగ్గి బలవంతంగా ఆ మహిళలు ఆ సమావేశానికి హాజరుకావాల్సి వచ్చింది. మరోవైపు #DoNotTouchMyClothes,#AfghanistanCulture హాష్ ట్యాగ్స్‌తో ఆఫ్గన్ మహిళలు తాలిబన్లపై వినూత్న రీతిలో నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

English summary

Afghan women around the world are protesting on social media in defiance of the Taliban's orders of wearing hijab mustly.With the hashtags Donttouchmyclothes and afghan culture afghan women sharing their photos in traditional dresses.