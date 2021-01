జో బైడెన్ ప్రమాణ స్వీకారోత్సవంలో మెరిసిన నల్లజాతి యువ కవయిత్రి అమండా గోర్మాన్

International

వాషింగ్టన్: అమెరికా అధ్యక్షుడిగా జో బైడెన్, ఉపాధ్యక్షురాలిగా కమలా హారిస్ బుధవారం ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన విషయం తెలిసందే. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన పలు కార్యక్రమాలు ఆకట్టుకున్నాయి. లేడీ గాగా, జెన్నిఫర్ లోపేజ్ లాంటి సెలబ్రిటీ పాల్గొన్ని ప్రదర్శనలిచ్చారు.

కాగా, 22ఏళ్ల ఆఫ్రికన్ అమెరికన్ కవయిత్రి అమండా గోర్మాన్ కూడా పాల్గొని తన ప్రదర్శనతో ఆకట్టుకున్నారు. 2017లో దేశంలో మొట్టమొదటి యువ కవి గ్రహీతగా మారిన గోర్మాన్.. బిడెన్, హారిస్ ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తరువాత 'ది హిల్ వి క్లైమ్' అనే సందర్భం కోసం ఆమె రాసిన కవితను చదివారు.

తన శక్తివంతమైన ప్రదర్శనతో ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేసిన యువతి గురించి మరింత తెలుసుకోవడానికి ప్రజలు సెర్చ చేయడంతో నిమిషాల్లో ఆమె సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్ ప్రారంభమైంది.

అధ్యక్ష ప్రారంభోత్సవంలో ప్రదర్శన ఇచ్చిన అతి పిన్న వయస్కురాలు గోర్మాన్ కావడం గమనార్హం. లాస్ ఏంజిల్స్‌లో జన్మించిన రచయిత, ప్రదర్శకురాలు, ఆమె తన కొత్త కూర్పు "ఈ క్షణంలో మాట్లాడటం", "ఈసారి న్యాయం చేస్తుంది" అని ఆమె వ్యాఖ్యానించారు.

