International

oi-Chandrasekhar Rao

వాషింగ్టన్: అంతరిక్షం..అద్భుతాల మయం. అంతులేనిది..అంతే చిక్కనిది. పరిశోధించే కొద్దీ- కొత్త సంగతులు వెలుగులోకి వస్తూనే ఉంటాయి. అంతరిక్ష పరిశోధనలకు సంబంధించిన ఏ చిన్న వార్తయినా ఆసక్తి రేపుతుంది. ఎక్కడో పాలపుంతలకు అవతల.. సుదూర తీరాల్లో కొత్త గ్రహాలను కనుగొనడం, కృష్ణబిలాలు వెలుగులోకి రావడం, తొక్కచుక్కలు, గ్రహశకలాలు భూమికి చేరువగా ప్రయాణించడం వంటి వార్తలు ఎప్పుడూ ఉత్కంఠతకు గురి చేసేవే. విశ్వాంతరాల్లో జీవజాలాన్ని కనుగొనడానికి శాస్త్రవేత్తలు సాగిస్తోన్న పరిశోధనలు సాగుతున్న కొద్దీ ఆసక్తికర విషయాలు బయటపడుతూనే ఉంటాయి.

English summary

The NASA/ESA Hubble Space Telescope has captured the sharpest and biggest image ever taken of the Andromeda galaxy otherwise known as Messier 31.