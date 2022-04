చైనాలో మరో వైరస్.. నాలుగేళ్ల బాలుడిలో లక్షణాలు: ఏంటీ పరిస్థితి..?

International

oi-Dr Veena Srinivas

కరోనా మహమ్మారి పుట్టిన చైనా దేశంలో రోజుకో కొత్త వేరియంట్లు పుట్టుకొచ్చి చైనాకు ఆందోళనకర పరిస్థితులు తీసుకువస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం కూడా కరోనా కేసులతో సతమతమౌతున్న చైనాకు మళ్లీ కొత్త ఆందోళన మొదలైంది. డ్రాగన్ కంట్రీ చైనాను మరో కొత్త వైరస్ భయపెడుతోంది.

English summary

China has confirmed the first human case of the H3N8 strain of avian flu. But health officials say the risk of it spreading widely among the public is low.