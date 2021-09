అది బెస్ట్ డెసిషన్: స్వయంగా తాలిబన్ల చేతిలో ఆప్ఘనిస్తాన్: జాతిని ఉద్దేశించి బైడెన్ ప్రసంగం

International

వాషింగ్టన్: అగ్రరాజ్యం అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్.. దేశ ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌లో సంక్షోభ పరిస్థితులు నెలకొన్న తరువాత తొలిసారిగా జాతిని ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌ నుంచి సైనిక బలగాల ఉపసంహరణ పూర్తయిన మరుసటి రోజే ఆయన దేశ ప్రజల ముందుకు రావడం ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది. 20 సంవత్సరాల పాటు ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌లో మకాం వేసిన సైన్యాన్ని వెనక్కి పిలిపించుకోవడానికి గల కారణాలను వివరించారు.

English summary

President Joe Biden on Tuesday said that on pull out from Afghanistan as the "best decision for America," the day after the US military withdrawal celebrated by the Taliban as a major victory.