Covid పుట్టుకపై 90రోజుల్లో దర్యాప్తు-Joe Biden సంచలన ఆదేశాలు -చిక్కుల్లో China, వూహాన్ ల్యాబ్ గుట్టు

ఏడాదిన్నరకు పైగా భూగోళాన్ని వణికిస్తోన్న కరోనా మహమ్మారి ఇప్పటికే 35లక్షల మందిని పొట్టనపెట్టుకుంది. గురువారం నాటికి గ్లోబల్ గా ఇన్ఫెక్షన్ల సంఖ్య 17 కోట్లకు చేరింది. 6లక్షలకుపైగా మరణాలు, 3.4కోట్ల కేసులతో అమెరికా కరోనాకు మోస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ దేశంగా కొనసాగుతున్నది. అన్ని దేశాలూ వైరస్ విలయంలో చిక్కుకోగా, కరోనా జన్మస్థలమైన చైనాలో మాత్రం రెండో వేవ్ గానీ, వేరియంట్లుగానీ లేకుండా సాధారణ స్థితిలో ఉండటం అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నది.

దీంతో కొవిడ్ పుట్టుకపై సర్వత్రా అనుమానాలు పెరుగుతున్నాయి. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన వూహాన్ ల్యాబ్ రిపోర్టులు అనుమానాలను మరింత బలపరుస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు..

English summary

President Joe Biden on Wednesday asked the US intelligence community to redouble its efforts to investigate the origins of the COVID-19 pandemic. He said there is insufficient evidence to conclude whether it emerged from human contact with an infected animal or from a laboratory accident." Biden, in a statement said the majority of the intelligence community "do not believe there is sufficient information to assess one to be more likely than the other.