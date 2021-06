International

మైక్రోసాఫ్ట్ కార్పొరేషన్ సహ వ్యవస్థాపకుడిగా మొదలై, ఆ సంస్థకు సీఈవోగా పాపులరై, ప్రపంచ కుబేరుడిగా తిరుగులేని స్థాయికి ఎదిగి, సంపాదించిన దాంట్లో సగానికిపైగా సమాజానికి ఇచ్చేసిన మహాదాతగా పేరుపొందాడు బిల్ గేట్స్. భార్యతో విడాకుల సందర్భంలో ఆయనలోని చీకటి కోణాలు కొన్ని ఇటీవల వెలుగులోకి రాగా, ఇప్పుడు మరో ఆశ్చర్యకరమైన సంగతి బయటపడింది.

we all know Bill Gates as the co-founder and CEO of Microsoft Corporation but did you know Gates takes a keen interest in agriculture. This might not sound very believable, but Gates is one of America’s biggest farmers. Bill Gates and his estranged wife Melinda Gates have accumulated more than 269,000 acres of farmland across 18 American states.