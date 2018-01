అమెరికాను వణికిస్తున్న బాంబ్ సైక్లోన్: 11మంది మృతి

వాషింగ్టన్: అమెరికాను మరో తుఫాను వణికిస్తోంది. బాంబు సైక్లోన్ ఇప్పటికే 11 మంది ప్రాణాలు తీసింది. ఈ సైక్లోన్ ప్రభావం ఎక్కువగా తూర్పు తీరం ప్రాంతంలో ఉంది. దీంతో ఆ ప్రాంతంలోని ప్రజలను అధికార వర్గాలు అప్రమత్తం చేశాయి.

An incredibly powerful storm is shaping up bringing snow/ice from Florida up into Maine. This is a difficult forecast, so check in often and better to over-prepare. Details coming up on @foxandfriends pic.twitter.com/qXLwFN2SmI