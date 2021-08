International

డెల్టా వేరియంట్ కల్లోలం సృష్టిస్తోంది. అమెరికా, యూకే, జర్మనీ, ఫ్రాన్స్ తదితర దేశాల్లో ఈ వేరియంట్ విలయ తాండవం చేస్తోంది. డెల్టా వేరియంట్ చాలా వేగంగా ప్రబలుతోందని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ హెచ్చరించింది. ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో నాలుగు వేరియంట్లు ప్రమాదకరంగా ఉండగా, అతి త్వరలో డెల్టా వేరియంట్ ఈ జాబితాలో తొలిస్థానానికి చేరుతుందని డబ్ల్యూహెచ్‌వో తెలిపింది. డెల్టా కేసులు పెరగడం వల్ల పలు దేశాల్లో ఆక్సిజన్ అవసరాలు పెరుగుతున్నాయని చెప్పింది.

English summary

delta varient corona is very dangerous WHO said in statement. four varients are very danger who said.