చుట్టుముట్టిన పెను ఉత్పాతం- వరుసగా మూడోరోజూ: ఇంటర్నెట్, పవర్ కట్..!!

అంకారా: అరుదుగా సంభవిస్తాయని భావించే భూకంపాలు ఇప్పుడు వరుస కట్టాయి. వరుసగా మూడోరోజూ మరో దేశాన్ని వణికించాయి. తొలుత సోమవారం ఇండోనేషియాలోని జావాలో పెను భూకంపం సంభవించింది. భారీ ఎత్తున ప్రాణ, ఆస్తినష్టాన్ని మిగిల్చింది. మూడోరోజు కూడా ఇండోనేషియన్లు ఈ ప్రకృతి వైపరీత్యం నుంచి కోలుకోలేకపోతోన్నారు. వేలాదిమంది నిరాశ్రయులయ్యారు. 250 మందికి పైగా మృత్యువాత పడ్డారు.

VIDEO: Earthquake caught on camera Turkish disaster management agency (AFAD) is reporting a 5.9 magnitude earthquake in #Duzce province, NW of the country at around 4:08 am Residents confirmed tremors felt in #Istanbul and #Ankara cities as well pic.twitter.com/0jdc5DiooK

English summary

An earthquake with a magnitude of 6.0 on the Richter Scale hits the Turkish city of Düzce, with shaking felt as far away as Istanbul and Ankara.